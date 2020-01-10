Фото: администрация г.Уфа В Уфе улицы начали обрабатывать особым реагентом, не оставляющим после себя грязи Фото: администрация г.Уфа

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Коммунальные службы Кировского района Уфы начали использовать новый противогололедный материал, который не оставляет после себя грязи, сообщается на сайте мэрии.

Двухфазный противогололедный состав применяется в твердой и жидкой фазах. Средство «Бионорд» в твердом виде уже используется при обработке улиц. Жидкая фаза нужна, чтобы запустить химическую реакцию и ускорить процесс плавления. За счет этого реагент действует в 1,5 раза быстрее. Новый противогололедный материал позволяет существенно экономить при содержании одного квадратного метра дороги. Благодаря жидкой фазе он лучше держится на дороге и не разносится ветром.

Реагент на 99,98% растворяется в воде, не оставляет после себя грязи и содержит ингибитор коррозии. Его воздействие на автомобили сопоставимо с влиянием талого снега.

Жидкость хранится в специальной станции, состоит из емкостей в несколько метров высотой и оборудования для автоматической заправки машин.

Ранее уфимцы создали петицию против использования противогололедного реагента бионорд в Уфе. На данный момент ее подписали более 4000 человек.

Как пишут авторы петиции, после обработки реагентов снег на дорогах «превращается жидкую и твердую массу темно-коричневого цвета. Далее она разносится по всем частям города (колесами, обувью) загрязняя все и вся. Последствия этих обработок: грязные авто, грязные дороги. Это увеличивает аварийность на дороге, т.к. грязные фары хуже освещают дорогу, а через грязное стекло сложнее заметить опасность. Темная одежда пешеходов на темном фоне дороги добавляет опасности. Кроме этого, отрицательно сказывается на сохранности металлических деталей автомобиля. Обувь пешеходов подвержена химическому воздействию, что также уменьшает ее срок службы. По окончанию зимнего сезона пыль от реагентов попадает и в наши легкие. Кроме того, дорожное полотно в течении всей зимы подвержено циклам замерзания и оттаивания по несколько раз в месяц, а то и недель. Образуются разломы в полотне. В летний период это все начинают чинить».

Уфимцы предлагают отказаться от реагентов и перейти на сухую чистку дорог.