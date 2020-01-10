Фото: Валерий Шахов В Башкортостане вступил в силу закон о штрафах за парковку на мусорных площадках Фото: Валерий Шахов

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане вступил в силу закон, которым введены штрафы за парковку на контейнерных площадках, площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед указанными площадками и перед входами в помещения мусороприемных камер.

Автомобилистов — частных лиц, будут штрафовать на 1-2 тысяч рублей, должностных лиц — на 5-10 тысяч рублей, юридические лица за парковку своего автомобиля в неположенном месте заплатят 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы для граждан – 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 35-50 тысяч рублей.

Закон был разработан и принят по итогам многочисленных обращений в парламент республики управляющих компаний, организаций, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов, отметил председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев.

Штрафы не коснутся автомобилей служб, занимающихся эксплуатацией и содержанием контейнерных площадок, выполняющих аварийные и иные неотложные работы на объектах жизнеобеспечения населения.