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В ночь на 11 января жители Башкирии смогут наблюдать первое в этом году затмение Луны

ОБЩЕСТВО
Фото: Алексей Резников

В ночь на 11 января жители Башкирии смогут наблюдать первое в этом году затмение Луны Фото: Алексей Резников

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Первое из четырех лунных затмений 2020 года жители Башкирии увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением можно будет со всей территории страны.

По сообщению Уфимского планетария, Луна начнет входить в земную полутень 10 января в 22.07 часов по уфимскому времени. Максимум затмения, когда 90% Луны погрузится в полутень Земли, наступит 11 января в 00.11 часов. В 02.12 часов Луна выйдет из земной полутени. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 5 минут.

«Луна 11 января пройдет через северную часть земной полутени, но в полутень Земли Луна войдет не полностью, а только 0,9 часть. Это полутеневое затмение можно наблюдать на всей территории России, в Европе, Азии, Африке, в Тихом океане. Затмение от начала до конца при хороших погодных условиях будет видно и на территории Башкортостана, но следует учесть, что ничего особенного не произойдет и уменьшение яркости Луны едва ли будет заметно», — сообщили в планетарии.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Луна, освещая ночную сторону Земли, заходит в ее тень. В это время Земля находится между Солнцем и Луной. Лунные затмения случаются только два-четыре раза в год. Наблюдать их можно на всей ночной стороне Земли.

Теги: лунное затмение
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