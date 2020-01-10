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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За год в Башкирии зарегистрировано 15 случаев заболевания животных бешенством

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в 2019 году зарегистрировано 15 случаев заболевания животных бешенством. В связи с резким ухудшением эпизоотической обстановки по заболеваемости бешенством среди животных, в республике выросла угроза распространения этой инфекции, отмечается в сообщении региональном Управлении Россельхознадзора.

В связи с этим, только в прошлом году вакцинацией против бешенства охвачено более двух миллионов голов сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. С целью обеспечения максимального охвата животных прививкой в республике объявлены дни профилактики бешенства. На данные цели из федерального бюджета выделены средства для полного охвата всего восприимчивого поголовья животных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство — это дети в возрасте до 15 лет. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке.

Напомним, весной прошлого года на жителя села Казаклар-Кубово Буздякского района напала рысь, которая оказалась бешеной. Как сообщало агентство «Башинформ», мужчина вышел из дома и увидел на своем участке, расположенном рядом с лесом, дикую рысь. Он начал ее отгонять — животное испугалось и прыгнуло в сторону мужчины. В итоге, у хозяина подворья оцарапаны голова, шея и предплечье. Животное было застрелено и передано на экспертизу ветеринарам.

Теги: бешенство
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