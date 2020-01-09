В 2020 году более 10 вызовов поступило в ветеринарную скорую помощь в Уфе

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сбила машина, животное выпало из окна, острое отравлением, аллергическая реакция и что-то проглотил. Это самые частые причины вызова ветеринарной скорой помощи, которая с 1 января 20202 года начала работать в Уфе. Чаще всего помощь специалистов требуется кошкам и собакам. Всего таких вызовов с начала работы поступило более десяти.

«На вызовы к животным ветеринары выезжают на специальных автомобилях, где есть блок для перевозки животного, кислородный концентратор, средства для внутривенной инфузии, можно проводить реанимацию», — уточнила «Интерфаксу» представитель городской ветеринарной станции Алия Гайсина.

Экстренный вызов ветеринара на дом обойдет от 500 до 1000 рублей. Достаточно позвонить в call-центр по номеру 8 (347) 216-55-33 и ветеринар примчит к питомцу на автомобиле «Ларгус», который выделили для республиканского управления ветеринарии. Вызовы из Уфы и Уфимского района принимаются круглосуточно. Всего же, по данным правительства Башкирии, до 2022 года ветеринаров республики профинансируют более чем на 100 млн рублей.