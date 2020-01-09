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9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Гострудинспекция выехала с внеплановой проверкой на кирпичный завод в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Гострудинспекция Башкирии отреагировала на видеообращение рабочих «Сейтяковского кирпичного завода» в Балтачевском районе республики. Мужчины обратились к главе региона Радию Хабирову, чтобы он им помог получить заработанные деньги.

«По указанным заявителями фактам невыплаты зарплаты организована внеплановая выездная проверка, по результатам которой будут принята меры реагирования», — сообщила агентству «Башинформ» руководитель Гострудинспекции в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина.

Напомним, в канун нового года глава республики Радий Хабиров лично занялся проблемой вахтовиков из Башкирии, которые оказались в трудном положении во Владивостоке. Тогда он поручил компетентным органам проверить компанию «Уфанефтемаш».

Теги: Гострудинспекция
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