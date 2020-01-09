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9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии в новогодние праздники стали меньше травиться алкосуррогатами

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

279 жителей Башкирии в первые восемь дней 2020 года были госпитализированы с диагнозом «алкогольное отравление». По словам главы республики Радия Хабирова, это на 21 случай меньше, чем годом ранее (согласно статистике Минздрава РБ).

«Как я уже рассказывал — за прошлый год смертность от отравления алкосуррогатами у нас снизилась на 70%. Эта цифра полностью коррелирует с данными за восемь дней нового года. По республике госпитализировано с диагнозом отравления алкоголем 279 человек. А все прежние годы эта цифра переваливала за 300», — уточнил руководитель региона в социальных сетях.

1000 сообщений от неравнодушных жителей республики о точках продажи суррогата, 250 рейдов — это малая часть борьбы под названием «Стоп суррогат».

«Начали выплачивать вознаграждения информаторам, чьи сообщения подтвердились. Честно говоря, когда мы только начинали этот проект — вокруг было много людей, которые относились к нему скептически. Говорили и о якобы непобедимом алкогольном лобби и народных традициях обильных возлияний. Но оказалось, что если дать людям альтернативу — то все меняется», — написал глава Башкирии.

Региональная власть считает, что жители выбрали культурные и спортивные мероприятия, а не посиделки за столом. Радий Хабиров пообещал продолжать эту работу и давать людям альтернативу.

Теги: контрафактный алкоголь, новогодние праздники, сухой закон
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