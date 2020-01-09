В Башкирии жителя за публикацию текста книги привлекли к ответственности

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 23-летнего жителя Благоварского района наказали за публикацию книги. Он разместил текст на своей странице в соцсети.

В ходе проверки выяснилось, что книга внесена в список экстремистских, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

За производство и распространение экстремистских материалов гражданам грозит штраф до трёх тысяч рублей или арест до 15 суток.

В отношении молодого человека возбудили административное дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов», по результатам рассмотрения которого его оштрафовали. Также его предостерегли о недопустимости нарушений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Сейчас персональная страница соцсети удалена.