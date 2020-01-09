Страница Радия Хабирова в соцсетях признана самым «живым» аккаунтом глав регионов

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аккаунт главы Башкортостана Радия Хабирова вошел в число самых «живых» аккаунтов руководителей регионов России по количеству «лайков» и комментариев.

Центр социальных инноваций «Черный куб» проанализировал аккаунты всех руководителей субъектов Российской Федерации в пяти наиболее популярных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники».

Самый «живой» аккаунт в Instagram имеет глава Чечни Рамзан Кадыров. Каждая его публикация набирает не менее 30 тысяч лайков и немногим не дотягивает до трех тысяч комментариев. Это также стало абсолютным рекордом для всех социальных сетей.

Также значительно от своих коллег в Instagram оторвались глава Татарстана Рустам Минниханов (13 588 баллов: 13 212 лайков, 188 комментариев), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (12 165 баллов: 11 301 лайк, 432 комментария) и руководитель Башкортостана Радий Хабиров (11 314 баллов: 10 648 лайков, 333 комментария).

В «ВКонтакте» первое место занял глава Башкортостана Радий Хабиров - 2168 баллов, или 1646 лайков и 261 комментарий.

В Facebook и «Одноклассниках» обладателем самых «живых» аккаунтов стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В Twitter лучшим признан Рамзан Кадыров.

Как сообщает «Российская газета», для исследования использовались 10 последних публикаций в лентах глав субъектов страны с 26 по 30 декабря 2019 года.

«Загнать» фейковых подписчиков к себе на страницу довольно легко, а вот проводить подобные манипуляции над каждой отдельной публикацией — значительно сложнее», — подчеркивают авторы рейтинга.