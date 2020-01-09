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9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рособрнадзор признал несоответствие госстандарту восьми направлений подготовки в ВЭГУ

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Рособрнадзор выявил нарушения в подготовке студентов по восьми специальностям в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

Соответствующее заключение экспертов опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, нарушения выявлены в направлениях подготовки «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Педагогическое образование» и «Физкультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

Эксперты выявили несоответствие государственному стандарту при прохождении практики, а также отсутствие занятий физкультурой по выбору, так как электронное образование не обеспечивает доступ к программам «Спортивные игры» и «Гимнастика и оздоровительная аэробика».

Теги: образование
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