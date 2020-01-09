Фото: Валерий Шахов На дорогах Башкирии установили 150 комплексов фотовидеофиксации ПДД - адреса Фото: Валерий Шахов

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На дорогах Башкирии, из запланированных на 2020 год 609 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, на сегодняшний день установлены 150.

«Первые 150 комплексов уже работают на дорогах в Абзелиловском, Аургазинском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском, Янаульском районах, а также в Нефтекамске и Агидели. Все они фиксируют нарушения скоростного режима», — сообщили в пресс-службе Госкомтранса Башкирии.

Ввести в эксплуатацию остальные 459 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД планируется повсеместно до 1 мая 2020 года.

По сравнению с 2017 годом, благодаря реализации этого проекта в республике планируется снизить в 3,5 раза смертность в результате дорожных аварий. Кроме того, проект предусматривает снижение в два раза мест концентрации ДТП на дорогах.

Адреса установки комплексов видеофиксации можно найти здесь.