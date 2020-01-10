УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В новом году в Башкирии будет продолжена работа выездных бригад врачей-специалистов по городам и районам. По информации пресс-службы регионального Минздрава, для оказания организационно-методической и консультационной помощи в составе бригад будут выезжать врачи следующих специальностей: нейрохирург, акушер-гинеколог, уролог, колопроктолог, гинеколог-репродуктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, а также взрослые и детские кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог.

На сегодняшний день утвержден следующий график работы бригад в 2020 году:

— с 13 по 17 января бригада работает в ГБ №1 г. Октябрьский;

— с 19 по 25 января в городе Сибай;

— с 27 по 31 января в городе Салават;

— с 3 по 7 февраля в КБ №1 города Стерлитамак;

— с 10 по 14 февраля в городе Нефтекамск;

— с 17 по 21 февраля в городе Агидель;

— с 23 по 29 февраля в Туймазинском районе;

— с 1 по 7 марта в Учалинском районе;

— с 9 по 13 марта в Янаульском районе;

— с 16 по 20 марта в Давлекановском районе;

— с 23 по 27 марта в Благовещенском районе.