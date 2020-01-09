Фото: ИА «Башинформ» В Роструде сообщили, сколько выходных ждет россиян в 2020 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководство Роструда.

Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.

Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенными будут некоторые рабочие недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая — в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — пояснил Шкловец.

Летом сокращенной будет только одна неделя — связанная с празднованием Дня России 12 июня.

Осенью выходной на День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5-го по 6-е.