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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минсельхоз Башкирии проводит конкурс на лучшие фуд-фото национальной продукции

ОБЩЕСТВО
Фото: Минсельхоз РБ

Минсельхоз Башкирии проводит конкурс на лучшие фуд-фото национальной продукции Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Минсельхоз Башкирии проводит конкурс «Башкирское — это модно» среди печатных и электронных СМИ, также в нем могут участвовать посты в соцсетях. Конкурс проводится по трем номинациям:

— Лучшая фотография, отражающая вид, качество, процессы производства башкирских продуктов питания, сельскохозяйственной продукции;

— Лучший видеосюжет на тему качества, процессов производства башкирских продуктов питания, сельскохозяйственной продукции;

— Лучший пост или информационный материал в социальных сетях, информационных сайтах на тему качества, полезности, процессов производства башкирских продуктов питания, сельскохозяйственной продукции.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Заявки собираются до 30 сентября, их следует отправлять на адрес: makarova.om@bashkortostan.ru.

Теги: конкурс, фотоконкурс, Минсельхоз РБ
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