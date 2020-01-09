Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», — цитирует издание слова российского лидера. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. «Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — пояснил он.

Глава государства также уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». «Эти решения должны состояться», — убежден Путин. «Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент.

Послание Федеральному Собранию — это ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии — лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.