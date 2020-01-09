Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», — цитирует издание слова российского лидера. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. «Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — пояснил он.

Глава государства также уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». «Эти решения должны состояться», — убежден Путин. «Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент.

Послание Федеральному Собранию — это ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии — лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Теги: Владимир Путин, послание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после 9 дней в коме скончался мальчик, пострадавший в ДТП 31 декабря
В Башкирии после 9 дней в коме скончался еще один пострадавший в ДТП 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей. Все это время 10-летний мал
В ДТП с двумя иномарками на трассе Уфа-Белорецк погибла молодая женщина
Смертельное ДТП произошло 7 января на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, при лобовом столкновение автомобилей «Toyota Highlander» и «Volksw
В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя
В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» а рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять т
В Уфе задержан 20-летний угонщик автомобилей
В Уфе полицейские задержали 20-летнего угонщика автомобилей. Около дома молодого человека полицейские также обнаружили угнанную машину. По информации п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть