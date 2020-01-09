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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прокуратура обязала сельхозпредприятие вернуть государству полученную субсидию

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Илишевского района Башкирии проверила соблюдение бюджетного законодательства ООО «Агидель».

Установлено, что в 2017 году сельхозпредприятие приобрело кукурузную жатку стоимостью почти 2 млн рублей.

В целях получения господдержки на возмещение части затрат фирма обратилась в региональное Министерство сельского хозяйства.

Основанием для предоставления бюджетных средств являлась покупка сельхозтехники отечественного производства. Вместе с тем, фирма не выполнила условия договоренности и приобрела её у иностранной компании. Министерство, не предполагая о мошеннических действиях, выделило субсидию в размере свыше 670 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с заявлением об обязании организации вернуть незаконно полученную субсидию в республиканский бюджет. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Кроме того, в настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Теги: прокуратура
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