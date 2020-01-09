В Уфимском районе жилье получили восемь сирот
Фото: Госстрой РБ
УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В поселке санатория Юматово восемь сирот и семья с ребенком-инвалидом получили квартиры в новом доме, построенном госкомпанией «Фонд жилищного строительства». Двухподъездный четырехэтажный дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года. В квартирах сделана чистовая отделка, установлена сантехника, сообщили в Госстрое Башкирии. Ключи новоселам вручили в торжественной обстановке перед самым праздником — Новый год они встретили в собственном новом жилье.