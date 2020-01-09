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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России объявили конкурс на присуждение премии «Культурное наследие»

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации объявил конкурс на присуждение юбилейной XV национальной премии «Культурное наследие» в 2020 году по теме: «Архитектурные памятники России: сохранение, популяризация и возрождение».

Об этом сообщается на сайте Башкультнаследия.

Конкурс проходит по номинациям: «Хранитель», «Доброхот», «Владелец», также объявлена специальная премия для представителей строительно-реставрационного комплекса.

По условиям конкурса заявителем может выступать физическое лицо, проявившее себя на поприще сохранения, популяризации и возрождения объектов наследия, а также лицо, выдвигаемое от имени любого государственного органа, учреждения или общественной организации.

Заявки принимаются до 10 марта 2020 года в электронном виде заполненные по форме, размещенной на сайте фонда.

Национальная премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году фондом «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Минкультуры России.

В Попечительский совет премии под председательством министра культуры РФ В.Р. Мединского вошли губернаторы ряда областей, руководство профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, директора музеев, видные ученые и исследователи культурного наследия, представители бизнес-сообщества.

Лауреатами и номинантами премии за все время ее существования стали более 350 человек.

Теги: премии, культурное наследие
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