Уфимские спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки о тонком льде

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Толщина льда на реках и озерах нынешней зимой небезопасна. Об этом предупреждают сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и продолжают проводить регулярные рейды по водоемам.

У берега Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе она достигает 20 сантиметров, но ближе к середине реки всего 8 сантиметров. Безопасной для человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров.

По словам спасателей, рыбаков это не пугает.

Единственный безопасный вид техники для передвижения по недостаточно окрепшему льду — судно на воздушной подушке. На нём добраться до тех, кто нуждается в помощи, можно в кратчайшие сроки. Максимальная скорость такого катера достигает 90 км/ч.

За первые дни 2020 года трагедий на водоёмах зарегистрировано не было.