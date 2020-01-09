50 законопроектов парламент Башкирии планирует рассмотреть в ходе весенней сессии

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В ходе весенней сессии, которая начнется 10 января, депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законопроектов — о выборах, административных нарушениях, охране семьи, прав ребенка, о земле, развитии малого бизнеса, и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая. Особое внимание будет уделено мониторингу исполнения актуальных законов, принятых в 2019 году: о сельских старостах, о штрафах за парковку на газонах, охране здоровья граждан, регулировании лесных отношений, государственной поддержке многодетных семей.

Парламент намерен изучить ряд важных экономических вопросов: о развитии речного пароходства, создании ОЭЗ «Алга», организации капремонта в многоквартирных домах.

В ходе весенней сессии Госсобрание республики также намерено внести в Госдуму проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы».

В течение осенней сессии вступили в силу 65 республиканских законов, депутаты рассмотрели 425 федеральных законопроектов, направили в Госдуму два федеральных законопроекта. В состав Госсобрания республики осенью вошли четыре новых депутата. На личных приемах парламентариями республики приняты почти четыре тысячи человек.