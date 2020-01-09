Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

50 законопроектов парламент Башкирии планирует рассмотреть в ходе весенней сессии

ПОЛИТИКА

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В ходе весенней сессии, которая начнется 10 января, депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законопроектов — о выборах, административных нарушениях, охране семьи, прав ребенка, о земле, развитии малого бизнеса, и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая. Особое внимание будет уделено мониторингу исполнения актуальных законов, принятых в 2019 году: о сельских старостах, о штрафах за парковку на газонах, охране здоровья граждан, регулировании лесных отношений, государственной поддержке многодетных семей.

Парламент намерен изучить ряд важных экономических вопросов: о развитии речного пароходства, создании ОЭЗ «Алга», организации капремонта в многоквартирных домах.

В ходе весенней сессии Госсобрание республики также намерено внести в Госдуму проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы».

В течение осенней сессии вступили в силу 65 республиканских законов, депутаты рассмотрели 425 федеральных законопроектов, направили в Госдуму два федеральных законопроекта. В состав Госсобрания республики осенью вошли четыре новых депутата. На личных приемах парламентариями республики приняты почти четыре тысячи человек.

Теги: Госсобрание РБ, законопроекты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после 9 дней в коме скончался мальчик, пострадавший в ДТП 31 декабря
В Башкирии после 9 дней в коме скончался еще один пострадавший в ДТП 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей. Все это время 10-летний мал
В ДТП с двумя иномарками на трассе Уфа-Белорецк погибла молодая женщина
Смертельное ДТП произошло 7 января на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, при лобовом столкновение автомобилей «Toyota Highlander» и «Volksw
В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя
В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» а рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять т
В Уфе задержан 20-летний угонщик автомобилей
В Уфе полицейские задержали 20-летнего угонщика автомобилей. Около дома молодого человека полицейские также обнаружили угнанную машину. По информации п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть