В Уфе пройдет 15-я выставка «Образование за рубежом»



















УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ».

11 февраля в Уфе в гостинице «Башкирия» и 12 февраля в Стерлитамаке в гранд-отеле «Восток» пройдет 15-я международная выставка «Образование за рубежом». Дети и взрослые, школьники и студенты, словом, все кто планирует учиться за границей, смогут встретиться с представителями школ, университетов и детских лагерей из Великобритании, Канады, Германии, Швейцарии, Испании, Чехии и других стран. Выставку проводит Образовательное агентство «ИНКОРТ».

Образование за рубежом — это возможность получить знания и навыки мирового уровня. Выпускников в дальнейшем ждут перспективы работы в областях, которые сейчас активно развиваются в России и в других странах. Это медицина, инженерное дело, IT-технологии, биотехнологии, государственное управление, сельское хозяйство, маркетинг, бизнес.

Выставка проходит в Уфе каждый год с 2006 года, а в Стерлитамаке — с 2012 года. Оба мероприятия пользуются большой популярностью среди жителей республики. Многие посетители выставки впоследствии становятся учащимися зарубежных школ, колледжей, вузов.

Почему стоит прийти на выставку «Образование за рубежом»?

— Это хорошая возможность получить ответы на вопросы лично от представителей учебных заведений.

— Вы сможете пообщаться с детьми, студентами и родителями, которые уже получают образование за рубежом.

— Получите возможность забронировать поездки на каникулы в группах.

— Многие учебные заведения предоставляют скидки при бронировании учебных программ в день выставки.

Образовательное агентство «ИНКОРТ» – это:

— 19 лет успешной работы на рынке Уфы и республики;

— более 200 договоров с учебными заведениями по всему миру;

— более 2000 клиентов: студентов, школьников, родителей;

— регулярные мероприятия по образованию за рубежом: выставки, семинары, презентации.

Место и дата проведения выставки в Уфе: гостиница «Башкирия», ул. Ленина, 25/29, конференц-зал «Нарыс-Тау». 11 февраля 2020, вторник.

Место и дата проведения выставки в Стерлитамаке: гранд-отель «Восток», ул. Комсомольская, 84, конференц-зал. 12 февраля 2020, среда.

Время работы выставки в обоих городах: с 13:00 до 18:00.

Регистрация на выставку по телефонам: (347) 284-42-05, 257-53-59, WhatsApp 8-904-735-53-59.

Возможна электронная регистрация на сайте агентства «ИНКОРТ»: http://www.incort.ru/company/reg-f/

Специальный сайт выставки: http://incortexpo.ru/