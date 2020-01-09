Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Охота на чупакабру в Башкирии: неизвестный губитель домашних кур угодил в капкан

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Салаватском районе поймали с помощью капкана хищного зверька, который перегрызал глотки курам и выпивал их кровь. По рассказам местных жителей, неизвестный зверь с октября прошлого года терроризировал жителей села Калмакларово. Приходил ночью, нападал на кур, отрывал им головы и выпивал кровь.

«У двух соседей всех кур кончал, в декабре повадился к нам. Успел убить четырех кур. Мы решили поставить капкан и вот, наконец, поймали злодея. Если вы подумали, что это чупакабра, то нет, охотники определили, что это норка», — рассказала жительница села Айгуль.

И это неудивительно, ведь село Калмакларово расположено на берегу реки Юрюзань, где могут обитать эти зверьки, сообщает газета «На земле Салавата». Местные жители надеются, что теперь их кур больше никто не побеспокоит.

Теги: домашние животные, чупакабра
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после 9 дней в коме скончался мальчик, пострадавший в ДТП 31 декабря
В Башкирии после 9 дней в коме скончался еще один пострадавший в ДТП 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей. Все это время 10-летний мал
В ДТП с двумя иномарками на трассе Уфа-Белорецк погибла молодая женщина
Смертельное ДТП произошло 7 января на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, при лобовом столкновение автомобилей «Toyota Highlander» и «Volksw
В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя
В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» а рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять т
В Уфе задержан 20-летний угонщик автомобилей
В Уфе полицейские задержали 20-летнего угонщика автомобилей. Около дома молодого человека полицейские также обнаружили угнанную машину. По информации п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть