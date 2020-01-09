Охота на чупакабру в Башкирии: неизвестный губитель домашних кур угодил в капкан

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Салаватском районе поймали с помощью капкана хищного зверька, который перегрызал глотки курам и выпивал их кровь. По рассказам местных жителей, неизвестный зверь с октября прошлого года терроризировал жителей села Калмакларово. Приходил ночью, нападал на кур, отрывал им головы и выпивал кровь.

«У двух соседей всех кур кончал, в декабре повадился к нам. Успел убить четырех кур. Мы решили поставить капкан и вот, наконец, поймали злодея. Если вы подумали, что это чупакабра, то нет, охотники определили, что это норка», — рассказала жительница села Айгуль.

И это неудивительно, ведь село Калмакларово расположено на берегу реки Юрюзань, где могут обитать эти зверьки, сообщает газета «На земле Салавата». Местные жители надеются, что теперь их кур больше никто не побеспокоит.