В Уфе городские службы продолжают работать в усиленном режиме

УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В новогодние каникулы жилищно-коммунальные службы Уфы продолжают работу в непрерывном режиме по зимнему содержанию городских территорий. Работы по уборке снега продолжаются и сегодня, тем более завтра – первый рабочий день в новом году.

На данный момент в активной уборке снежных масс задействована техника, имеющаяся в распоряжении городских служб, а также предприятий сферы жилищного хозяйства и торговли. Также ведется обработка противогололедными составами. Участки, которые недоступны для машин и механизмов, убирают дорожные рабочие. Особое внимание уделяется мостам, путепроводам, а также тротуарам и остановкам общественного транспорта.

Только сегодня по городу Уфе 154 единицы техники и 802 дворника восьми управляющих компаний УЖХ Уфы вышли на очистку придомовых территорий. На очистке кровли и балконных козырьков многоквартирных жилых домов было задействовано 280 кровельщиков (65 бригад) и 8 автовышек.

Все праздничные новогодние дни в штатном режиме продолжили свою работу и коммунальные службы города. Ежедневно на уборку улиц Уфы задействовано порядка 250 единиц техники и 200 дорожных рабочих. Службами организован вывоз снежной массы в полигоны. Так, с 1 по 7 января 2020 года с территории города Уфы коммунальными службами вывезено более 112 500 кубометров снега, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам заместителя начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Гафура Клызбаева качественной уборке и вывозу снега в основном препятствуют припаркованные автомобили вдоль проезжих частей.

«Мы постоянно обращаемся к гражданам, чтобы свои машины не оставляли либо оперативно убирали в таких случаях. Из-за одной припаркованной машины нарушается режим работы, остается неубранный участок», – отмечает он.