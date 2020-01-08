УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги «длинных» праздников. Главным результатом, по его мнению, стало снижение количества пожаров и погибших в них.

«Каждые «длинные» праздники нашим бичом всегда были пожары. За первые январские дни их всегда было сотни, с десятками погибших, раненых, оставшихся без крыши над головой... Мы уже год системно выстраиваем работу по снижению этих страшных показателей. Устанавливаем извещатели, проводим подворовые обходы, работаем с группами риска. Результаты налицо. Число пожаров в этом году снизилось на четверть, а погибло в них на 80% меньше, чем год назад. Да, тема борьбы с пожарами, пьянством, ДТП многим кажется набившей оскомину, но мы и дальше будем упрямо дожимать все эти направления, потому что за каждой цифрой там — искалеченные судьбы наших земляков. Берегите себя и еще раз с наступившими праздниками!», — написал он на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, с начала текущего года в республике произошло 134 пожара, в которых погибло 4 человека и 3 человека получили травмы различной степени тяжести. За прошедшие сутки произошло 20 пожаров, при которых погибших и травмированных нет. Основными причинами пожаров в праздничные дни стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.