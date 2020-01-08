В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя

УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» а рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять торговых точек в северной части города.

Так, магазин по улице Орджоникидзе продал молодым людям алкоголь после 22 часов, в запрещенное законом время. На место нарушения молодогвардейцами были вызваны сотрудники МВД. В ходе осмотра приостановочного магазина было обнаружено и оформлено запрещенное к продаже в данном месте спиртное. Активисты отмечают, что на бутылках были частично сорваны акцизные марки, а значит, такой алкоголь является контрафактным. В результате было изъято пиво, водка и шампанское в различной таре. Всего – более 400 единиц нелегальной продукции, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Куратор проекта «Контроль» по РБ Антон Буфетов отмечает, продавцы хорошо понимают, что нарушают закон и знают о штрафах, поэтому идут на любые уловки в попытке избежать наказания. «Например, в данной ситуации продавец уверял, что все это его продукция для личного использования, а не для продажи», — говорит куратор.

Составлением протокола о правонарушении закончилась и проверка продуктового магазина по улице Фурманова. Здесь суррогатный алкоголь покупатели употребляли прямо на территории торговой точки, несмотря на то, что магазин не имел лицензии общепита. На место приехали сотрудники МВД, которые в ходе осмотра магазина обнаружили суррогатную продукцию. Отметим, что нарушение закона в данном случае совершал не только продавец, но и выпивавшие покупатели, на которых был составлен протокол за распитие спиртного в общественном месте.