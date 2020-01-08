Фото: МЧС по РБ Все пассажиры автобуса, застрявшего на трассе в Башкирии из-за поломки, выехали в Оренбург Фото: МЧС по РБ

УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня утром все пассажиры автобуса, застрявшего на трассе в Башкирии из-за поломки, выехали в Оренбург. Домой туристов отправили на автобусе, прибывшим из Уфы, сообщили «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, накануне в 22.50 по местному времени в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о том, что в Белорецком районе, в двух километрах от села Новоабзаково, сломался автобус с туристами. Пассажиры автобуса возвращались в Оренбург из горнолыжного комплекса в Белорецке. Всего в автобусе находился 51 человек, из которых трое дети. К месту происшествия от администрации района были направлены автобусы. От размещения в гостинице туристы отказались. Автобус, перевозивший туристов, к дальнейшей перевозке был не пригоден.Все пассажиры были доставлены на автовокзал Белорецк, где организатор перевозки обеспечил их питанием.