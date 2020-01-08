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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Белорецком районе Башкирии сломался автобус с туристами, началась эвакуация

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Белорецком районе, в двух километрах от Новоабзаково сломался автобус с туристами. Он возвращались из Белорецка (с горнолыжного комплекса) в Оренбург.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет, автобус отапливается. Рядом находится заправочная станция, где можно приобрести товары первой необходимости. В автобусе 51 человек: один водитель, 50 пассажиров, из них трое детей (6, 10, 13 лет). Автобус ремонтируется», — сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

На данный момент к месту от администрации района направлены автобусы. Первым рейсом отправили женщин и детей. От размещения в гостинице туристы отказались.

Автобус, перевозивший туристов, к дальнейшей перевозке не пригоден.

На время ожидания другого автобуса пассажиров доставят на автовокзал Белорецка, где их накормят горячим ужином.

Теги: пассажирские перевозки
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