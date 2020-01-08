Уфимские моржи сделали прорубь на реке Уфимка, так как Солдатское озеро стало платным

УФА, 8 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе появится новая локация для занятий моржеванием. Нашлось место в районе Кузнецовского Затона, тихая заводь на реке Уфимка. Об этом сообщается в группе «Моржи Уфы».

«Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку. В настоящее время идут переговоры с собственником — частным лицом. В целом согласие получено, речь идет о компенсации затрат и технических нюансах. Также производится подготовка места, надеемся к Старому Новому году успеть», — пишут любители зимнего плавания.

Там же планируется построить баню, а место для купания можно будет использовать круглый год.

«Наша цель — создать доступное, безопасное и комфортное место для всех желающих заниматься закаливанием, плаванием в природных условиях круглый год. Зарабатывать на моржах никто не планирует, мы договариваемся с собственником о компенсации расходов (аренда, тепло, свет). По приблизительным расчетам, будет достаточно, если установить разовый сбор в сумме 50 рублей, либо месячный платеж 500 рублей, либо годовой абонемент 3000 рублей. Использовать раздевалку и прорубь можно будет ежедневно. Если у кого-то тяжелое материальное положение, но есть желание использовать прорубь без раздевалки, отказа или запрета в этом не будет», — подчеркивают в группе.

По словам уфимских моржей, искать новое место для купания пришлось из-за того, что на бесплатном Солдатском озере в Парке Якутова прийти и искупаться в озере стало нельзя — заплыв стал платным: 150 рублей.