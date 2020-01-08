За семь дней 2020 года на несанкционированных горках в Уфе травмировались 9 человек

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С начала 2020 года в Уфе зафиксированы девять случаев травматизма на несанкционированных местах для катания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим, Управление гражданской защиты Уфы напоминает о правилах поведения, следование которым минимизирует возможность получения травм.Чтобы избежать серьезных травм, для катания на санках-ледянках или «каталках» не стоит отправляться на склоны оврагов и гор. Выбирайте только оборудованные горки в ледовых городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта отдыхающих. Если вы решили повести время на ледовом городке, уделяйте особое внимание детям. Прежде чем отпустить ребенка кататься на горке, внимательно осмотрите ее, нет ли на ней трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести вред здоровью малыша. Убедившись, что с горкой все в порядке, можете смело позволить ему на ней кататься.Кроме того, детям надо объяснить, что кататься можно только на санкционированных горках. Ребенок должен знать, что при игнорировании правил поведения можно поскользнуться, упасть и получить серьезную травму.