В Уфе продавцы новогодних елей бросили их на улице

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы публикуют в соцсетях фотографии «заброшенных» елочных базаров. Недобросовестные продавцы оставили на улице непроданные новогодние деревья, пишет ГТРК.

«В Уфе многие продавцы елей оказались недобросовестными. Цены на ели ломили, а в итоге просто выбросили…», — пишут в соцсетях местные жители.

Горожане отметили, что такая картина наблюдается в разных районах города.

«Ужасное зрелище. Возле «Меркурия» тоже было все завалено выброшенными елочками, которые не продались. Бедные елочки».Напомним, в Уфе с 11 января можно будет сдать елки на утилизацию﻿. В администрации сообщили, что деревья можно будет сдать в специальные пункты приема на 24 площадках города.