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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Рождеством Христовым

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных республики с Рождеством Христовым.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы.

«Более двух тысячелетий весь мир встречает этот светлый праздник – символ веры, добра и милосердия. Празднуя Рождество, мы отдаём дань уважения богатым традициям христианства, обращаемся к духовным истокам и нравственным заветам, имеющим во все времена непреходящую ценность.

В Башкортостане религиозные праздники близки последователям разных вероисповеданий, стали общими для наших жителей. Благодаря объединяющей роли традиционных конфессий в республике укрепляются мир и согласие, единство культур наших народов, развиваются традиции благотворительности», — говорится в сообщении.

«Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом счастье и радость! От души желаю вам и вашим близким здоровья, добра и всех благ!»,
— поздравил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

Теги: поздравления
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