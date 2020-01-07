УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным семьям. Вступил в силу принятый на декабрьском заседании Государственного Собрания Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», которым проиндексированы пособия приемным и патронатным родителям, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

«Закон принят в целях стимулирования развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, материального поощрения замещающих родителей, что особенно важно в условиях напряженной демографической ситуации», – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Подобная индексация проводится в республике регулярно. Наиболее ощутимый рост пособий произошел в 2018 году, когда решением Государственного Собрания пособия были увеличены сразу на 16 процентов. Индексация с января 2020 года, как и в прошлом году, составила 4 процента.

Константин Толкачев отметил, что размеры обозначенных пособий варьируются в зависимости от вида приемной или патронатной семьи, состояния здоровья детей, их числа и других условий. Максимальное ежемесячное пособие с учетом индексации составляет сегодня 11 699 рублей на одного ребенка, минимальное – 6 604 рубля на одного ребенка.

На реализацию закона в бюджете Башкирии на 2020 год заложено свыше 68 миллионов рублей.