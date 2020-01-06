Фото: ИА «Башинформ» В Уфе отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут отремонтированы «улицы Победы». Министерство транспорта России совместно с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуют проект «Улицы Победы», в рамках которого планируется привести в нормативное состояние городские улицы, названные в честь Дня Победы или героев и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В новом дорожно-строительном сезоне планируется привести в нормативное состояние 22 участка дорог. В частности, это улицы Ветошникова (на участке от улицы Революционной до улицы Достоевского и от улицы Чернышевского до улицы Воровского) и Новожёнова (на участке от Уфимского шоссе до улицы Маршала Жукова).

Кроме этого, в этом году продолжится капитальный ремонт улицы Мустая Карима протяженностью более 1,2 километров, который был начат в 2019 году. Проектом предусмотрено четыре этапа – от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского (I этап), от улицы Чернышевского до улицы Достоевского (II этап), от улицы Достоевского до улицы Революционной (III этап), от улицы Революционной до территории парка имени Ивана Якутова (IV этап).

В прошлом были обустроены бортовые камни протяженностью более 540 погонных метров, уложен нижний слой асфальтобетонной смеси на площади порядка 3450 квадратных метров, установлены водоотводные лотки ливневой канализации.

﻿С 2019 года в Уфе реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который пришел на смену проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. За три года реализации проектов в Уфе отремонтировано 114 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 190 километров.

Нацпроект будет реализовываться до 2024 года включительно.