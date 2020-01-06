Фото: www.instagram.com/khabirovradii/ В Башкирии примут закон о запрете продажи снюса детям Фото: www.instagram.com/khabirovradii/

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан примет закон о запрете продажи снюса (бестабачной никотиносодержащей продукции) несовершеннолетним. Соответствующий законопроект подготовлен прокуратурой РБ.

﻿Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что снюсы несут «значительно большую угрозу, чем электронные сигареты», потому что никотина в них больше. Он также подчеркнул, что в республике уже известны случаи, когда дети из-за снюса получали серьезные отравления.

По словам председателя, Совет Федерации обратился к Правительству России с просьбой приостановить торговлю снюсом до принятия законодательных ограничений. «Необходим срочный запрет продажи снюса на законодательном уровне», – заявил Толкачев. ﻿- «Надеюсь, со временем решение будет принято в масштабах всей страны, но пока его нет, мы примем соответствующий республиканский закон, чтобы оперативно решить проблему в Башкортостане﻿».

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿с призывом убрать снюс с прилавков к предпринимателям обратился глава республики Радий Хабиров. Также проводились рейды по торговым центрам.