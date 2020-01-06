Фото: ИА «Башинформ» В России планируют изменить возраст вступления в брак Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива содержится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год, сообщает «РИА Новости».

Минюст РФ намерен внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния». В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года. Согласно этим поправкам, брачный возраст может быть скорректирован, а также будут уточнены основания, позволяющие лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак.

В настоящее время вступление в брак несовершеннолетних регулируется регионами. Местные органы власти могут установить причины, по которым свадьбу можно сыграть до 18 лет, а также понизить возраст, допустимый для создания семьи, до 14 лет, например, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов разрешается жениться подросткам, которые официально получили дееспособность и имеют постоянную работу, которая их обеспечивает. Единого же подхода к установлению обстоятельств, при которых допустимо снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.

﻿По данным Росстата, среднестатистическая невеста в стране за последние годы «постарела» на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24. При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет, а число женщин, выходящих замуж после 35 лет, увеличивается.