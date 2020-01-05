В Башкирии дети после трансплантации печени получают все нужные лекарства - Минздрав

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Минздраве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в Башкирии дети, перенесшие трансплантацию печени, остались без необходимых лекарств.

«Для пациентов данной группы заболеваний лекарственные препараты закупаются Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Программы 12-ти высокозатратных нозологий. В Республику Башкортостан препараты поставляются в натуральном виде из Москвы и далее распределяются пациентам пофамильно, так как их данные внесены в единый федеральный регистр», — пояснили в Минздраве.

В настоящий момент пациенты данными препаратами полностью обеспечены.

«В Министерство здравоохранения республики обращений по поводу нехватки каких-либо препаратов для этих пациентов не было — ни от пациентов, ни от медицинских организаций. В любом случае Минздрав готов оперативно решать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением», — подчеркнули в ведомстве.