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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии дети после трансплантации печени получают все нужные лекарства - Минздрав

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Минздраве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в Башкирии дети, перенесшие трансплантацию печени, остались без необходимых лекарств.

«Для пациентов данной группы заболеваний лекарственные препараты закупаются Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Программы 12-ти высокозатратных нозологий. В Республику Башкортостан препараты поставляются в натуральном виде из Москвы и далее распределяются пациентам пофамильно, так как их данные внесены в единый федеральный регистр», — пояснили в Минздраве.

В настоящий момент пациенты данными препаратами полностью обеспечены.

«В Министерство здравоохранения республики обращений по поводу нехватки каких-либо препаратов для этих пациентов не было — ни от пациентов, ни от медицинских организаций. В любом случае Минздрав готов оперативно решать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением», — подчеркнули в ведомстве.

Теги: обеспечение лекарствами
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