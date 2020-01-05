Под Уфой потерялись шесть человек

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфимском районе около поселка Авдон потерялись шесть человек. Звонок от пострадавших поступил 4 января.

К поиску подключились спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на темное время суток, спасатели смогли быстро отыскать потерявшихся и замерзающих людей.

Как выяснилось позже, друзья поехали на рыбалку и на обратном пути застряли в поле.

По данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан» 5 января 2020 года ожидается гололед, усиление юго-западного ветра до 17 м/с. На дорогах гололедица.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения:

— просмотреть метеосводки, по возможности отменить поездку в сложных метеоусловиях;

— изучить местность, по которой пройдет маршрут, посмотреть, где находятся кафе и населенные пункты.

— следует доукомплектовать стандартную автомобильную аптечку, в ней должны быть не только бинты;

— наличие спальника или одеял также является необходимым, даже машина теплая, следует помнить, что автомобиль греется только пока работает двигатель;

— туристическая горелка, при необходимости, поможет обогреть салон автомобиля и приготовить горячий чай и еду;

— стоит также позаботиться о наличии запасной канистры с топливом, или, как минимум, следить, чтобы уровень бензина в бензобаке не падал ниже половины;

— горячая еда и питье поможет вам не замерзнуть, поэтому стоит взять с собой термос, шоколад, банку тушенки;

— в машине всегда должны быть буксировочный трос, пусковые провода и фонарик.

Напомним, накануне в Белорецком районе Башкирии потерялись лыжники.

Жители Магнитогорска, двое взрослых и 15-летний подросток, приехали покататься на лыжной трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Курташ». После нескольких часов прогулки лыжники поняли, что заблудились в лесу.

«Им удалось самостоятельно дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи, — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Лыжники смогли передать спасателям GPS-координаты места, где они находятся. По указанным координатам немедленно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы со снегоходной техникой. Вскоре спасатели нашли заблудившихся».

Еще один случай с заблудившимися произошел 3 января в Караидельском районе на Павловском водохранилище. Двое мужчин поехали кататься на снегоходе и пропали.

На поиски оперативно выехали спасатели и полиция. Стражам порядка удалось найти заблудившихся мужчин.