Волонтерам разрешили участвовать в работах по сохранению объектов культурного наследия

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России установили особенности участия волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Правительства России.

Изменения внесены в федеральные законы «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», которыми волонтёрам предоставлена возможность принимать участие в отдельных видах работ по сохранению объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, а также выявленных объектов культурного наследия.

Добровольцы могут привлекаться к участию в проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемых юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В частности, волонтеры могут участвовать в ремонтных работах, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия и не изменяющие его особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия; работах по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, в том числе работы по приспособлению инженерных систем и оборудования, за исключением реставрации представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия и работах по благоустройству территории объекта культурного наследия.

Разработчики документа считают, что принятые решения будут способствовать развитию добровольчества в сфере сохранения объектов культурного наследия, расширению поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Напомним, в Уфе два года проходит фестиваль по сохранению городской среды «Том Сойер фест». Добровольцы и городские активисты реконструировали дома на улице Гоголя: «Дом Рябинина» по улице Гоголя, 24 и №26 и 26а — «Усадьба Рябинина». Позже Башкультнаследие внесло отреставрированные волонтерами дома в перечень выявленных объектов культурного наследия.