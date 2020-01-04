Фото: Ксения Калинина В аэропорту «Уфа» таможенники задержали пассажира с экстремистской литературой Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском аэропорту сотрудники таможенного поста во время досмотра рейса из Стамбула в багаже у 34-летнего жителя города Октябрьского обнаружили книгу религиозного характера, запрещенную к ввозу в Россию. Кроме того, это издание включено в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ – «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне». Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь Башкортостанской таможни Юлия Болгарова.

Задержанный пояснил, что книгу он купил в Саудовской Аравии для чтения молитв. С правилами, запретами и ограничениями перемещения товаров для личного пользования он знаком не был. Издание изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. В отношении ее владельца возбуждены дела об административных правонарушениях.

По данным ведомства, в прошлом году в аэропорту «Уфа» такая же книга была изъята у жительницы Башкирии, прилетевшей из Стамбула.