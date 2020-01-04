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Самые обсуждаемые и резонансные законы 2019 года, принятые Госсобранием Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Самые обсуждаемые и резонансные законы 2019 года, принятые Госсобранием Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Государственным Собранием – Курултаем Башкортостана в 2019 году было принято 158 законов. Пресс-служба ведомства подготовила подборку резонансных законов, которые вызвали больше всего обсуждений в обществе.

Возглавила рейтинг антиалкогольная тема. Весной депутаты приняли Закон «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Продажу алкоголя запретили в День молодежи, 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев. Кроме того, ежедневный запрет на продажу горячительных напитков увеличился на три часа: было с 23.00 до 08.00 часов, стало с 22.00 до 10.00 часов.

В осеннюю сессию в этот же закон снова были внесены изменения. На этот раз ограничение касалось новогодних каникул. 3 января продажу алкоголя запретили полностью, а 4-6 января ограничение продолжит свое действие, однако с 10 утра до 14 часов алкогольную продукцию приобрести будет можно.

На втором месте – закон о введении штрафов за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также за проезд по ним. Документ – «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» – вызвал споры, но за полгода мера доказала свою эффективность и находит поддержку у абсолютного большинства жителей республики.

В декабре в КоАП республики вновь внесли изменения – теперь будут штрафовать и за парковку на контейнерных площадках. Проблема с проездом спецмашин к мусорным контейнерам усугубляется год от года.

«Автомобили, перегораживающие подъезд к контейнерным площадкам, фактически парализуют работу служб по вывозу коммунальных отходов, – сказал спикер парламента Константин Толкачев. – Надписи с предупреждением не действуют. От безответственности автовладельцев мы получаем как экономический, так и экологический ущерб».

Главный финансовый документ на ближайшую перспективу – Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Законопроект дорабатывался, в него вносились поправки, предложенные депутатами, и конструктивные замечания участников публичных слушаний. Итоговым вариантом документа доходы республики на 2020 год прогнозируются в объеме 204,6 млрд рублей, расходы – 226,6 млрд рублей. Дефицит обеспечен источниками финансирования. Изменение параметров бюджета – обычная практика. В течение года закон не раз будет скорректирован.

В Башкирии запретили продажу детям электронных сигарет и бестабачных курительных смесей. Республиканский Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» был принят в сентябре, а уже в декабре инициатива вышла на федеральный уровень. Позже появилась еще одна проблема – жевательные никотиносодержащие изделия.

«Не успели мы побороть одно зло, как в подростковой среде возникло и быстро распространилось новое явление – снюсы», – прокомментировал председатель парламента, отметив, что Госсобрание совместно с прокуратурой прорабатывает ограничительные меры.

Для борьбы с расхищением недр в марте был принят Закон «О порядке получения права пользования участками недр местного значения в Республике Башкортостан». В регионе создается единая автоматизированная информационная система учета добычи и реализации ОПИ. Регистрация недропользователей в ней обязательна. Также закон предполагает преференции для местного населения: приоритетное трудоустройство на карьерах, пользование природными материалами для ремонта дорог местного значения.

В подборку самых обсуждаемый законов 2019 года также вошли:

— «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах» (работа избирательных участков продлена на два часа);

— «О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» (единовременную помощь в размере 600 тысяч рублей теперь получают семьи с восемью и более детьми в возрасте до 23 лет);

— «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан» (закреплено право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку на водоемах общего пользования, перечислены недопустимые ее методы).

Теги: Госсобрание РБ, законы
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