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В Башкирии семья лыжников заблудилась в лесу

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии семья лыжников заблудилась в лесу Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецком районе Башкирии в новогодние праздники потерялись лыжники. Жители Магнитогорска, двое взрослых и 15-летний подросток, приехали покататься на лыжной трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Курташ». После нескольких часов прогулки лыжники поняли, что заблудились в лесу.

«Им удалось самостоятельно дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи, — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Лыжники смогли передать спасателям GPS-координаты места, где они находятся. По указанным координатам немедленно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы со снегоходной техникой. Вскоре спасатели нашли заблудившихся».

Еще один случай с заблудившимися произошел 3 января в Караидельском районе на Павловском водохранилище. Двое мужчин поехали кататься на снегоходе и пропали. На поиски оперативно выехали спасатели и полиция. Стражам порядка удалось найти заблудившихся мужчин.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, поиски пропавших
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