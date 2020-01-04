Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

5 января Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Фестиваль «Terra Zima» продолжается зимним сабантуем «Настоящая Башкирия»

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В рамках масштабного фестиваля «TERRA ZIMA» в парке Кашкадан 4 января в 12 часов начался зимний сабантуй «Настоящая Башкирия». По данным организаторов, участники мероприятия смогут пострелять из традиционного башкирского лука, поиграть в бой с мешками на бревне, схватиться в национальной борьбе корэш.

Для всех желающих предусмотрены конные прогулки. Здесь же можно будет примерить национальный костюм и сделать фото на память. Уфимцев и гостей столицы ждет разнообразная концертная программа.

Сабантуй продлиться до самого вечера, а 5 января мероприятие продолжится.

Теги: сабантуй, TERRA ZIMA
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии столкнулись «Волга» и «ВАЗ-2114»: один человек погиб, шестеро госпитализированы
В Давлекановском районе Башкирии на дороге Чишмы – Киргиз-Мияки накануне вечером произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель за рулем
В Башкирии семья лыжников заблудилась в лесу
В Белорецком районе Башкирии в новогодние праздники потерялись лыжники. Жители Магнитогорска, двое взрослых и 15-летний подросток, приехали покататься на
Топ-10 необычных природных и мистических явлений, произошедших в Башкирии в 2019 году
Информационное агентство «Башинформ» подготовило подборку самых необычных явлений природного и мистического характера, произошедших в Башкортостане в 20
В Уфе рядом с остановкой «Спортивная» произошло ДТП с пострадавшим
В Уфе на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, рядом с остановкой «Спортивная» вечером 3 января произошло серьезное ДТП. По предварительным
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть