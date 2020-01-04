Фестиваль «Terra Zima» продолжается зимним сабантуем «Настоящая Башкирия»

Фото: сайт администрации Уфы









Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В рамках масштабного фестиваля «TERRA ZIMA» в парке Кашкадан 4 января в 12 часов начался зимний сабантуй «Настоящая Башкирия». По данным организаторов, участники мероприятия смогут пострелять из традиционного башкирского лука, поиграть в бой с мешками на бревне, схватиться в национальной борьбе корэш.

Для всех желающих предусмотрены конные прогулки. Здесь же можно будет примерить национальный костюм и сделать фото на память. Уфимцев и гостей столицы ждет разнообразная концертная программа.

Сабантуй продлиться до самого вечера, а 5 января мероприятие продолжится.