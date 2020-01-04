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Жители Башкирии в январе смогут увидеть лунное затмение

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии в январе смогут увидеть лунное затмение Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана в ночь с 10 на 11 января смогут увидеть полутеневое лунное затмение.﻿ По информации Уфимского планетария, Луна начнет входить в земную полутень 10 января в 22.07 часов по уфимскому времени. Максимум затмения, когда 90 % Луны погрузится в полутень Земли, наступит 11 января в 00.11 часов. В 02.12 часов Луна выйдет из земной полутени. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 5 минут.

﻿«Луна 11 января пройдет через северную часть земной полутени, но в полутень Земли Луна войдет не полностью, а только 0,9 часть. Это полутеневое затмение можно наблюдать на всей территории России, в Европе, Азии, Африке, в Тихом океане. Затмение от начала до конца при хороших погодных условиях будет видно и на территории Башкортостана, но следует учесть, что ничего особенного не произойдет и уменьшение яркости Луны едва ли будет заметно», — сообщили в планетарии.
Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Луна, освещая ночную сторону Земли, заходит в ее тень. В это время Земля находится между Солнцем и Луной. Лунные затмения случаются только два-четыре раза в год. Наблюдать их можно на всей ночной стороне Земли.

Теги: уфимский планетарий, лунное затмение
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