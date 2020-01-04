Фото: Ксения Калинина, мэрия Уфы «Ёлки в щепки»: уфимцев приглашают к участию в экологической акции Фото: Ксения Калинина, мэрия Уфы

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 11, 12, 18 и 19 января состоится экологическая акция по утилизации новогодних елей «Ёлки в щепки». В пресс-службе столичной администрации сообщили, что деревья можно будет сдать в специальные пункты приема на 24 площадках города.

Целью акции является привлечение внимания граждан к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование елок в качестве вторичного сырья.

В мэрии напомнили, что в январе прошлого года в рамках данной акции в Уфе за два дня было собрано около тысячи деревьев, которые были направлены на вторичную переработку.