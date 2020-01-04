Фото: Ксения Калинина В России изменились правила проверки документов у автомобилистов Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В России вступили силу поправки к Правилам дорожного движения, корректирующие перечень документов, необходимых для предъявления сотрудникам Госавтоинспекции. Теперь водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, можно предъявлять его сотрудникам ГИБДД как в виде бумажной распечатки, так и на электронном носителе. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано﻿ на официальном портале правовой информации.

Кроме того, сотрудники полиции смогут проверить наличие договора о страховании, сделав запрос в автоматизированной системе.

Одни эксперты считают, что нововведения упростят жизнь водителям – не нужно возить с собой бумажные носители информации, так как они уже давно устарели. Другие отмечают, что у полицейских могут возникнуть проблемы при проверке полиса в электронной базе данных на дорогах, где есть трудности со связью.