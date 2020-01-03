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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в день запрета продажи алкоголя местный житель продал «фанфурик» несовершеннолетнему

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе сегодня, 3 января, прошел рейд по продаже алкоголя. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» проверили соблюдение торговыми точками законодательства, а также выезжали по сигналам граждан. Напомним, 3 января на территории Башкортостана запрещена продажа алкогольной продукции.

По сигналу, поступившему на горячую линию акции «Стоп суррогат», молодогвардейцам удалось поймать с поличным продавца «фанфуриков» на улице Пушкина. Как сообщила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в РБ Люция Юлуева, продажа производилась местным жителем прямо из частного дома. Контрольную закупку совершил парень, не достигший 18 лет. На место активисты вызвали сотрудников полиции. Был составлен протокол о правонарушении. В ближайшее время заявитель, сообщивший адрес на горячую линию, получит положенное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

«Всего с начала акции от жителей республики поступило порядка тысячи сообщений о фактах продажи суррогатного алкоголя. На адреса в ежедневном режиме выезжают активисты «Молодой Гвардии» для подтверждения информации, — прокомментировал координатор проекта «Контроль» в Башкортостане Антон Буфетов. — В день запрета продажи алкоголя магазины вели торговлю со статусом общепит. В последующие дни продажа алкоголя будет разрешена только в промежутке с 10 до 14 часов. Мы также будем проводить рейды на соблюдение данных норм».
Молодогвардейцы в рамках реализации проекта «Контроль» проверили более 20 точек продаж в столице республики. В основном магазины соблюдали законодательство, продажу алкоголя осуществляли только небольшие магазины, у которых имелась лицензия заведения общественного питания.

Напомним, согласно условиям акции «Стоп Суррогат» гражданам, сообщившим о подпольном производстве и продаже суррогата, будет выплачиваться денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя — 50 тысяч рублей, о продавце – 2 тысячи рублей. Сообщить информацию о производителях и продавцах суррогата можно на электронную почту партпроекта «Народный контроль» stopsurogat@mail.ru, в Госкомторговли РБ на портале «Безопасная среда» (круглосуточно) и по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням).

Теги: запрет алкоголя
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