В Уфе впервые прошел масштабный Парад Снегурочек

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе прошел Открытый Республиканский фестиваль «Парад Снегурочек-2020». В красочном мероприятии, которое состоялось в таком масштабе впервые, приняло участие более 300 Снегурочек — из 21 района и города республики, а также регионов России. Так, одной из пяти победительниц конкурса стала девушка из Самары, которая прибыла в Уфу специально для участия в Параде. Поболеть за своих землячек приехало много болельщиков.

«Парад Снегурочек» стартовал с Советской площади по улице Пушкина, далее колонна участниц прошествовала по улице Ленина к площади Гостиного Двора. Там состоялась основная часть мероприятия – флешмоб и конкурсы среди Снегурочек.

Возглавляла парад известный уфимский блогер Ульяна Тригубчак верхом на коне. Впереди парада шел духовой оркестр, а также несколько Дедов Морозов. «Парад Снегурочек» вызвал очень большой интерес среди уфимцев.

«Основная цель «Парада Снегурочек» — привлечение внимания к Уфе как к туристическому городу. Мы хотим, используя этот кейс, который наработали на фестивале «TERRA ZIMA», приглашать в столицу Башкортостана как можно больше гостей, туристов на новогодние каникулы. Хотим, чтобы люди из других регионов знали, что в Уфе проходят интересные события. Надеемся, что со следующего года «Парад Снегурочек» станет мероприятием российского масштаба, что к нам будут приезжать для участия в конкурсе девушки со всей России», — отметил эксперт по внутреннему туризму Артур Идельбаев.

Отдельными ценными призами от партнеров мероприятия были награждены Снегурочки, получившие наибольшее количество лайков по тегам #парадснегурочек2020уфа в инстаграм. Они получили ценные призы от партнёров — романтическую ночь от одного из отелей, украшения и сертификаты на отдых от санаториев Башкирии. Победительницы, набравшие большее количество лайков:Анастасия Русинова, г. Уфа,

Дияна Равилова, Ермекеевский район, село Усман-Ташлы, Айгиза Гарафиева, г. Октябрьский, Алёна Павлова, Кармаскалинский район, Милена Шевырева, Фёдоровский район,

Татьяна Елиманова, Благоварский район, с. Языково. Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по туризму РБ, администрация г. Уфы, ТДК «Гостиный Двор».