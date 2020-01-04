Топ-10 необычных природных и мистических явлений, произошедших в Башкирии в 2019 году
УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Информационное агентство «Башинформ» подготовило подборку самых необычных явлений природного и мистического характера, произошедших в Башкортостане в 2019 году.
На записи можно рассмотреть человекообразное существо, находящееся в поле. Группа ученых исследовала обстоятельства появления «йети» в регионе, а также организовала опрос очевидцев.
На западе республики видеорегистратор зафиксировал, что с неба к земле приближается что-то светящееся. Странный предмет в небе, который не просто светится, а горит, видели и в Илишевском районе. Очевидцы также смогли снять его на видео.
По мнению ученых, яркими светящимися шарами, скорее всего, были болиды. Болид ― это очень крупный и яркий метеорит, продолжительное время сохраняющий цельную структуру в атмосфере Земли и полет которого сопровождается ярким свечением и звуком.
Интернет-пользователи высказали свое мнение по поводу этого явления: «Вероятнее всего, что с Астрахани по полигону в Казахстан запустили баллистическую ракету», «Может, это НЛО?», «Я в Уфе только что такое видела», «Говорят, ракету запустили».
Другие предположили, что это не НЛО, а ракета «Тополь-М» — именно такой след она оставляет во время испытаний. И они были правы. По данным ТАСС, в этот день ракетные войска стратегического назначения выполнили с полигона Капустин Яр пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь». Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне в Казахстане.
Жители Башкирии увидели в небе, как падала одна из ступеней запущенной с полигона ракеты.
По мнению ученых, эти животные, скорее всего, входили в состав рациона наших предков.
Палеонтолог Дмитрий Гимранов рассказал, что древние отложения, которые вмещают в себе орудия человека и костные остатки животных, размыты водохранилищем и на берегу, когда уровень водохранилища низкий, можно найти артефакты и кости животных плейстоценового времени.
Сплав прошел с 28 по 30 июня. Биологи осмотрели пляжи и обрывы реки Ай на участке от села Лаклы до села Еланыш (пройдено около 53 км). Основные находки были сделаны возле села Лагерево.
«Видовую принадлежность костных остатков будут определять специалисты-палеонтологи, но уже сейчас известно, что удалось найти кости шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis», — написала Полина Полежанкина.
Всего было найдено более 10 костных останков древних животных. Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых. Исчез 8-14 тысяч лет назад. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.
По мнению экспертов, это явление называется «пыльный вихрь» или «песчаный вихрь». Есть и разговорное название — «пылевой дьявол».
Это явление действительно напоминает торнадо, но по силе не относится к классу подобных природных бедствий.
Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли днем обычно в жаркую погоду при сильном прогреве земли солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную или слегка наклонённую к горизонту ось вращения. Его высота составляет обычно 10-20 метров, время существования — несколько секунд или минут. Такой вихрь способен переносить на незначительное расстояние песок, камешки и небольшие предметы.
«И раньше встречались мне дождевики, — сообщил грибник, — но те в основном весили около килограмма».
Мужчина вместе с супругой часть грибов пожарили и съели, а часть раздали знакомым и соседям, чтобы находка не пропала.
Местные жители утверждают, что на пригорке у реки похоронен великан. Сельчане верят, что его могила является своего рода защитой села от паводков. Сейчас сюда возят туристов.
По словам старожилов, шестиметровый гигант при жизни был добрым, но одиноким. Эксперты отмечают, что научных исследований по этому поводу не проводилось. Тем не менее, местные жители верят в легенду и стараются место захоронения не афишировать.
Следующий подземный толчок зарегистрирован сейсмологами в ночь на 19 ноября. Магнитуда 2.5 наблюдалась у села Кочнево Уйского района Челябинской области, недалеко от башкирской деревни Тунгатарово.
По словам очевидцев, град шел около 15 минут, особо ничего не повредив.
Фото: соцсети, Национальный парк «Башкирия», Олег Яровиков, стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан», «Учалинская газета»
Видео: соцсети, ГТРК «Башкортостан»