Топ-10 необычных природных и мистических явлений, произошедших в Башкирии в 2019 году

3. Странный летающий объект

В нескольких районах республики местные жители вечером 28 ноября заметили в небе странный летающий объект. Очевидцы из Стерлитамака поделились фотографиями и видео необычного свечения в соцсетях.

Интернет-пользователи высказали свое мнение по поводу этого явления: «Вероятнее всего, что с Астрахани по полигону в Казахстан запустили баллистическую ракету», «Может, это НЛО?», «Я в Уфе только что такое видела», «Говорят, ракету запустили».

Другие предположили, что это не НЛО, а ракета «Тополь-М» — именно такой след она оставляет во время испытаний. И они были правы. По данным ТАСС, в этот день ракетные войска стратегического назначения выполнили с полигона Капустин Яр пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь». Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне в Казахстане.

Жители Башкирии увидели в небе, как падала одна из ступеней запущенной с полигона ракеты.