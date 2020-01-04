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Топ-10 необычных природных и мистических явлений, произошедших в Башкирии в 2019 году

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Информационное агентство «Башинформ» подготовило подборку самых необычных явлений природного и мистического характера, произошедших в Башкортостане в 2019 году.

1. Снежный человек
Ученые Международного центра гоминологии под руководством кандидата исторических наук и директора организации Игоря Бурцева в начале декабря приехали в Башкортостан для поисков следов снежного человека. Его сняли на видео весной 2019 года в районе Бирска.

На записи можно рассмотреть человекообразное существо, находящееся в поле. Группа ученых исследовала обстоятельства появления «йети» в регионе, а также организовала опрос очевидцев.

2. Метеорит
В апреле жители республики увидели падение метеорита. В распоряжении ГТРК «Башкортостан» оказались несколько видеозаписей, на которых запечатлен неопознанный летающий объект.

На западе республики видеорегистратор зафиксировал, что с неба к земле приближается что-то светящееся. Странный предмет в небе, который не просто светится, а горит, видели и в Илишевском районе. Очевидцы также смогли снять его на видео.

По мнению ученых, яркими светящимися шарами, скорее всего, были болиды. Болид ― это очень крупный и яркий метеорит, продолжительное время сохраняющий цельную структуру в атмосфере Земли и полет которого сопровождается ярким свечением и звуком.

3. Странный летающий объект
В нескольких районах республики местные жители вечером 28 ноября заметили в небе странный летающий объект. Очевидцы из Стерлитамака поделились фотографиями и видео необычного свечения в соцсетях.

Интернет-пользователи высказали свое мнение по поводу этого явления: «Вероятнее всего, что с Астрахани по полигону в Казахстан запустили баллистическую ракету», «Может, это НЛО?», «Я в Уфе только что такое видела», «Говорят, ракету запустили».

Другие предположили, что это не НЛО, а ракета «Тополь-М» — именно такой след она оставляет во время испытаний. И они были правы. По данным ТАСС, в этот день ракетные войска стратегического назначения выполнили с полигона Капустин Яр пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь». Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне в Казахстане.

Жители Башкирии увидели в небе, как падала одна из ступеней запущенной с полигона ракеты.

4. Зубы первобытных животных
Осенью ученые палеонтологи нашли кости животных на территории палеолитической стоянки Сергеевка 1 в Национальном парке «Башкирия». Им удалось обнаружить пару зубов шерстистого носорога, первобытного бизона, зуб северного оленя и многочисленные фрагменты зубов лошади, сообщили в пресс-службе Национального парка.

По мнению ученых, эти животные, скорее всего, входили в состав рациона наших предков.

Палеонтолог Дмитрий Гимранов рассказал, что древние отложения, которые вмещают в себе орудия человека и костные остатки животных, размыты водохранилищем и на берегу, когда уровень водохранилища низкий, можно найти артефакты и кости животных плейстоценового времени.

5. Кости древнего шерстистого носорога
На территории геопарка «Янган-Тау» биологи во время сплава по реке Ай нашли кости древнего шерстистого носорога. Об этом сообщила участница сплава, кандидат биологических наук Полина Полежанкина на своей странице в соцсетях.

Сплав прошел с 28 по 30 июня. Биологи осмотрели пляжи и обрывы реки Ай на участке от села Лаклы до села Еланыш (пройдено около 53 км). Основные находки были сделаны возле села Лагерево.

«Видовую принадлежность костных остатков будут определять специалисты-палеонтологи, но уже сейчас известно, что удалось найти кости шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis», — написала Полина Полежанкина.

Всего было найдено более 10 костных останков древних животных. Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых. Исчез 8-14 тысяч лет назад. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.

6. Пыльный вихрь
Ехавшие в сторону Павловки путники заметили в поле атмосферное явление, похожее на смерч. Они сняли на видео, как столб пыли воронкой поднимается снизу вверх до неба. Запись появилась в соцсетях.

По мнению экспертов, это явление называется «пыльный вихрь» или «песчаный вихрь». Есть и разговорное название — «пылевой дьявол».

Это явление действительно напоминает торнадо, но по силе не относится к классу подобных природных бедствий.

Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли днем обычно в жаркую погоду при сильном прогреве земли солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную или слегка наклонённую к горизонту ось вращения. Его высота составляет обычно 10-20 метров, время существования — несколько секунд или минут. Такой вихрь способен переносить на незначительное расстояние песок, камешки и небольшие предметы.

7. Гигантские грибы
Учалинец Айдар Батыршин нашел в деревне Уразово огромные грибы. Он взвесил один гриб-гигант, и оказалось, что тот весит 10,4 кг.

«И раньше встречались мне дождевики, — сообщил грибник, — но те в основном весили около килограмма».

Мужчина вместе с супругой часть грибов пожарили и съели, а часть раздали знакомым и соседям, чтобы находка не пропала.

8. Легенда о шестиметровом великане
На территории Салаватского района, рядом с деревней Ташаулово, на берегу реки Юрюзань найдено место захоронения человека, ростом в шесть метров. Об этом сообщила газета «На земле Салавата».

Местные жители утверждают, что на пригорке у реки похоронен великан. Сельчане верят, что его могила является своего рода защитой села от паводков. Сейчас сюда возят туристов.

По словам старожилов, шестиметровый гигант при жизни был добрым, но одиноким. Эксперты отмечают, что научных исследований по этому поводу не проводилось. Тем не менее, местные жители верят в легенду и стараются место захоронения не афишировать.

9. Землетрясение
Два небольших подземных толчка зафиксированы на границе Башкирии и Челябинской области 18 и 19 ноября. По сообщениям сейсмической станции Казахстанского национального центра данных, первое явление произошло в Кизильском районе Челябинской области – в 18 км от Сибая. Магнитуда тогда составила 2.2 единиц.

Следующий подземный толчок зарегистрирован сейсмологами в ночь на 19 ноября. Магнитуда 2.5 наблюдалась у села Кочнево Уйского района Челябинской области, недалеко от башкирской деревни Тунгатарово.

10. Крупный град
В деревне Гумерово Баймакского района днем 13 августа выпал крупный град. Фотографии частиц льда, выпавших в последний месяц лета, опубликовали в интернете местные жители.

По словам очевидцев, град шел около 15 минут, особо ничего не повредив.

Фото: соцсети, Национальный парк «Башкирия», Олег Яровиков, стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан», «Учалинская газета»

Видео: соцсети, ГТРК «Башкортостан»

Теги: явления природы, находки
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