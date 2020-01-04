От слизней до пауков: какая живность одолевала жителей Башкирии в 2019 году
УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Какая живность одолевала жителей Башкирии в 2019 году? Информационное агентство «Башинформ» подготовило подборку массовых нашествий насекомых и моллюсков, произошедших в республике в минувшем году.
«Интересная живность вылезает из подвала. Полчище. Накануне их убирали, сейчас они дальше полезли выше и выше в дом. Что там, интересно, их ждет? Пытались их и хлоркой травить — так и не получилось у них (коммунальных работников — прим. автора)», — сообщил автор видео.
Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу странного и неприятного нашествия насекомых к директору Зоологического музея Башгосуниверситета Михаилу Кривошееву.
«Это обыкновенная бабочница. Ее личинки развиваются в гниющих остатках, в увлажненной почве, где есть какая-то органика, чем они и питаются. Они не опасны для человека, ничего плохого ему сделать не могут, кроме эстетики. В холоде и при понижении влажности они быстро умирают», — сказал директор музея.
По его предположению, это насекомое в столь больших количествах появилось в подвале либо из-за проблем с канализацией, например, прорыва, либо из-за постоянной влажности и тепла.
Как сообщил агентству «Башинформ» директор музея Михаил Кривошеев, это желтый слизень — название вида Limacus flavus — у него выделяется желтоватая слизь.
«Этот вид очень южный – Турция, Греция, Болгария, Испания, Португалия. Для России он редкий. Согласно карте iNaturalist, такой же слизень был сфотографирован в Уфе прошлой осенью, а также в Санкт-Петербурге в 2018 году. Больше в России он нигде не зафиксирован. Скорее всего, слизень попал к нам с завезенными тропическими фруктами, — рассказал эксперт. — В естественной среде слизень живет в лесах, а у нас приспособился к жизни в подвалах либо теплых сырых местах, например, по ванной».
Размер слизня в вытянутом состоянии около 10 см. Он не опасен для человека, травоядный, вредит растениям. Оставляет за собой желтоватую слизь. Неприятен с эстетической точки зрения.
«Сейчас по всем улицам Уфы, над каждой цветущей веткой сирени, над каждым одуванчиком можно наблюдать бабочек-репейниц. Это мигрирующий вид – летит из Африки через пустыню Сахару, через южные страны в северные районы. Недавно была информация о том, что через Израиль перелетали миллиарды этих бабочек. Уже есть информация, что до Сочи долетели. Теперь вот и до Башкирии долетели», — рассказал эксперт.
Бабочек можно наблюдать везде и всюду: в парках и скверах, во дворах домов, рядом с административными зданиями. В районе Телецентра над одним кустом сирени кружили более сотни репейниц.
«На моей памяти такой массовой миграции бабочек-репейниц в Уфе не было. Подобное явление в нашей республике наблюдалось в 1960-х годах. Скорее всего, этому способствовали климатические изменения. Потепление привело к резкому повышению их численности», — сообщил директор зоомузея.
«Это нормально или съедят дерево в корень?», — написал автор и поделился с подписчиками группы в соцсетях фотографиями моллюсков.
«Это Helix lucorum — горная улитка. Вероятность их большого скопления напрямую зависит от их мест зимовок, так как эти улитки привезены. Каким образом они попали в парк — неизвестно. Отсутствие естественных хищников у горной улитки привело к их массовому размножению и удачному расположению зимовья, а именно у теплотрасс, которые проходят через парк им. Лесоводов. Теплотрассы служат искусственными зимовьями для улиток. Умирает их мало, и весной улитки снова выходят наружу», — рассказал инженер по лесопользованию, малаколог (ученый, изучающий моллюсков — прим. автора) Линар Хабибулин.
Он отметил, что наблюдает их уже шестой год.
«Привычные ареалы обитания данного вида — это Азербайджан, Турция. В связи с тем, что в Башкирии их ареал обитания привязан напрямую к тепловым сетям и далеко от них они не распространяются, для растений улитки не представляют опасности. Они поедают молодую зелень, держатся на опушках, в светлых местах. На стволах деревьев улитки «спят», не питаются», — сообщил специалист-малаколог.
Очевидцы устроили желтому саку настоящую фотосессию и поделились снимками в соцсетях.
Эксперты отмечают, что от укусов этих пауков у человека может повыситься давление, а также возможны обмороки. Хищные членистоногие опасны, но не смертельно, если у человека нет аллергии. Зоологи уверены, что ядовитые пауки расширили свой ареал обитания, а значит обосновались они в Башкирии навсегда.
Местных жителей просят не паниковать при виде пауков яркого окраса. Обычно такие хищники сами не нападают, а только защищаются. Поэтому при виде желтого сака не стоит его трогать.
Фото: wikimedia.org, соцсети, Михаил Кривошеев
Видео: Туймазы-1, Vk, Михаил Кривошеев