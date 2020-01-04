От слизней до пауков: какая живность одолевала жителей Башкирии в 2019 году

«Интересная живность» вылезла из подвала многоквартирного дома в Туймазах

В Туймазах житель многоквартирного дома по улице Комарова снял на камеру мобильного телефона настоящее нашествие насекомых. Запись мужчина опубликовал 22 января в соцсетях. По его словам, они лезут вверх из подвального помещения.

«Интересная живность вылезает из подвала. Полчище. Накануне их убирали, сейчас они дальше полезли выше и выше в дом. Что там, интересно, их ждет? Пытались их и хлоркой травить — так и не получилось у них (коммунальных работников — прим. автора)», — сообщил автор видео.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу странного и неприятного нашествия насекомых к директору Зоологического музея Башгосуниверситета Михаилу Кривошееву.

«Это обыкновенная бабочница. Ее личинки развиваются в гниющих остатках, в увлажненной почве, где есть какая-то органика, чем они и питаются. Они не опасны для человека, ничего плохого ему сделать не могут, кроме эстетики. В холоде и при понижении влажности они быстро умирают», — сказал директор музея.

По его предположению, это насекомое в столь больших количествах появилось в подвале либо из-за проблем с канализацией, например, прорыва, либо из-за постоянной влажности и тепла.