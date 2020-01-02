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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стал известен состав Фонда содействия гражданскому обществу Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Стал известен состав Фонда содействия гражданскому обществу Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, в котором утвержден состав совета Фонда содействия гражданскому обществу. В него вошли руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев, вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова, замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, первый заместитель управляющего делами главы республики Гюзель Насырова. Генеральным директором фонда назначена Люция Юлуева — выходец из «Молодой гвардии Единой России».

В состав попечительского совета Фонда вошли руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, председатель СПЧ при руководителе республики Владимир Барабаш, зампредседателя Госсобрания — Курултая Рустам Ишмухаметов, управляющий делами главы региона Роман Ребров и вице-премьер правительства республики Фанур Ягафаров.

Напомним, решение о создании Фонда содействия гражданскому обществу было принято 1 октября 2019 года. Бюджет фонда составил 140 млн рублей. Из них 40 млн — на реализацию общественно значимых программ на конкурсной основе, 50 млн — гранты главы Башкирии и 50 млн — в форме субсидий на сохранение и развитие государственных языков региона и языков народов Башкирии.

Теги: Фонд содействия гражданскому обществу
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